23 Ağustos 2021'den itibaren Show TV'de haber sunuculuğu yapan Dilara Gönder'in hayatı merak edildi. Peki, Dilara Gönder kimdir? Dilara Gönder kaç yaşında, nereli? Dilara Gönder hayatı ve biyografisi nereli? İşte detaylar haberimizde...

DİLARA GÖNDER KİMDİR?

Dilara Gönder (d. 17 Haziran 1983, Herrenberg) Türk televizyon sunucusu ve oyuncudur.

Gönder İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden ve ardından Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü'nden mezun oldu. Aydın Doğan Vakfı'nın düzenlemiş olduğu 2007 yılındaki 19. Genç İletişimciler Yarışması'na okul radyosunda yayımlanan "DinleBul" adındaki programla katıldı. Programı radyo dalında birinci seçildi.

Fenerbahçe TV'de "MusicBox" isimli programla sunuculuk hayatına başladı. 2007 yılına kadar bu kanalda çalıştı. 2007'de Lig TV'ye transfer oldu ve 2,5 yıl çalıştı. Ardından TRT'de Formula 1 yarışlarını yerinde takip etti ve önemli röportajlar yaptı. 2010 yılında NTV Spor'a transfer oldu. Çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilmektedir. 2014 yılında Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Ne Diyosuun adlı dizide rol alan Dilara Gönder'in, bu aynı zamanda ilk oyunculuk deneyimidir. En son Star tv'de yayınlanan Sil Baştan dizisinde Gizem Dereli karakterini canlandıran Dilara Gönder son olarak Baba candır dizisinde rol almıştır.

Uzun süredir ekranlara uzak kalan sunucu Dilara Gönder bu akşam Show TV Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlayacak. (23 Ağustos 2021) 26 Aralık 2016 günü Selim Yalın ile evlenen Dilara Gönder bir çocuğu olduktan sonra uzun süre ekranlarda yer almamıştı.