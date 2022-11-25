Son zamanların merak edilen isimleri arasında yer alan Dilara Büyükbayraktar kimdir? Sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Birçok kişi Dilara Büyükbayraktar'ın kim olduğunu merak ediyor ve arama motorları üzerinde Dilara Büyükbayraktar kimdir? Sorusunu araştırıyor. Peki, Dilara Büyükbayraktar kimdir? Dilara Büyükbayraktar kaç yaşında, nereli? Dilara Büyükbayraktar hayatı ve biyografisi!

Türk oyuncu Dilara Büyükbayraktar hakkında birçok detay merak konusu haline geldi. Konuya ilişkin en çok merak edilenler arasında Dilara Büyükbayraktar kimdir? Sorusu yer alıyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Dilara Büyükbayraktar kimdir? Dilara Büyükbayraktar kaç yaşında, nereli? Sorularını yanıtladık. Peki, Dilara Büyükbayraktar kimdir? Dilara Büyükbayraktar kaç yaşında, nereli? Dilara Büyükbayraktar hayatı ve biyografisi!

DİLARA BÜYÜKBAYRAKTAR KİMDİR?

Dilara Büyükbayraktar, 23 Ekim 1989'da doğdu. Üniversite eğitimini, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlamış olan oyuncu, mezun olmasının hemen sonrasında ise İzmir'de yer alan Özel Tiyatro'ya girdi. Burada belirli bir süre boyunca tiyatrocu oyunculuğu yaptı. Yeraltı, Evlilikte Uzatmalar gibi pek çok farklı tiyatro oyununda yer aldı. Ancak Dilara Büyükbayraktar, yalnızca tiyatro oyunlarında değil aynı zamanda film ve dizilerde de rol almak istedi ve bu konuda çalışmalara başladı. Bu çalışmaların sonrasında ise 2012 yılında katıldığı, Samanyolu TV'de yayımlanan Şefkat Tepe isimli dizide Naza karakterine hayat verdi. Korkusuz, savaşçı bir kadın olan Naza karakteri ile bir anda en fazla bilinen isimlerden bir tanesi olmayı başardı. 2014 yılına kadar bu dizide başarılı bir şekilde rol aldı.

Daha sonrasında ise dizinin ismi değişti. Oyuncu, 2014-2015 yılları arasında yine aynı karakter ile bu sefer Sungurlar isimli dizide 39 bölüm boyunca rol aldı. Dizide oldukça başarılı bir şekilde hayran kitlesini arttırmayı başarınca bu sefer sinema sektörüne giriş yaptı. 2016 yılında Senarist isimli filmde Hürel karakteri ile beyazperdede de yer almış oldu. Burada da yine dizide olduğu gibi ona sunulan karakteri en iyi şekilde canlandıran oyuncu, günümüzde ise TV8 kanalında yayınlanan günlük dizi Canım Annem'de Melek rolünü oynamaktadır.