Dilara Aksüyek sevgilisi kim? Dilara Aksüyek Cenk Şahin sevgili mi?

Bursaspor futbolcusu Cenk Şahin ile Dilara Aksüyek'in özel hayatı sevenleri tarafından araştırılıyor. Ünlü iki isim hakkında merak edilenler ise Dilara Aksüyek Cenk Şahin sevgili mi? Dilara Aksüyek sevgilisi kim? soruları ile araştırıldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Dilara Aksüyek Cenk Şahin sevgili mi? Dilara Aksüyek sevgilisi kim? merak edilenler arasında yer alıyor. Final yapan Yürek Çıkmazı dizisinin güzel oyuncularından Dilara Aksüyek ile Bursaspor futbolcusu Cenk Şahin'in sevgili olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Dilara Aksüyek Cenk Şahin sevgili mi? Dilara Aksüyek sevgilisi kim?

DİLARA AKSÜYEK CENK ŞAHİN SEVGİLİ Mİ?

Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle tanınan Onur Bay ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulan güzel oyuncu, Tuğba Yurt'un eski sevgilisi Cenk Şahin'le bir süredir gözlerden uzak şekilde aşk yaşıyor.

Geçtiğimiz günlerde Cihangir'de görüntülenen güzel oyuncuya ilişkisi sorulunca verdiği "Demek ki hiç aşık olmamışım" yanıtı gündem oldu.