Bursaspor futbolcusu Cenk Şahin ile Dilara Aksüyek'in özel hayatı sevenleri tarafından araştırılıyor. Ünlü iki isim hakkında merak edilenler ise Dilara Aksüyek Cenk Şahin sevgili mi? Cenk Şahin sevgilisi kim? soruları ile araştırıldı. Detaylar haberimizde yer alıyor.

Dilara Aksüyek Cenk Şahin sevgili mi? Cenk Şahin sevgilisi kim? merak edilenler arasında yer alıyor. Final yapan Yürek Çıkmazı dizisinin güzel oyuncularından Dilara Aksüyek ile Bursaspor futbolcusu Cenk Şahin'in sevgili olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Dilara Aksüyek Cenk Şahin sevgili mi? Cenk Şahin sevgilisi kim?

DİLARA AKSÜYEK CENK ŞAHİN SEVGİLİ Mİ?

Güzel oyuncu Dilara Aksüyek, aradığı aşkı Bursaspor futbolcusu Cenk Şahin'de buldu. Bir süredir aşk yaşayan ve şimdilerde birlikte tatil yapan çiftten ilk poz da geldi.

1 AYDIR BİRLİKTELER

Hakan Kanburoğlu'nun özel haberine göre, Arka Sokaklar dizisindeki rolüyle tanınan Onur Bay ile yaşadığı aşkla uzun süre konuşulan güzel oyuncu, Tuğba Yurt'un eski sevgilisi Cenk Şahin'le 1 aydır gözlerden uzak şekilde aşk yaşıyor. Bir süredir tatilde olan ikili önceki akşam Alaçatı'daki bir eğlence mekanında sarılarak poz verdi. İkili, sosyal medyada yayılan fotoğraflarının ardından henüz bir açıklama yapmadı.