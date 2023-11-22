Dilan Yeşilgöz–Zegerius (d. 18 Haziran 1977, Ankara), Ağustos 2023'ten bu yana Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi Lideri olarak görev yapan Kürt kökenli Türk-Hollandalı bir politikacıdır. Peki, Dilan Yeşilgöz kimdir? Dilan Yeşilgöz kaç yaşında, nereli, Türk mü?

DİLAN YEŞİLGÖZ KİMDİR?

Dilan Yeşilgöz–Zegerius (d. 18 Haziran 1977, Ankara), Ağustos 2023'ten bu yana Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi Lideri olarak görev yapan Kürt kökenli Türk-Hollandalı bir politikacıdır.

Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) üyesi olup, daha önce 2017-2021 yılları arasında Temsilciler Meclisi üyesi ve 2021-2022 yılları arasında Ekonomik İşler ve İklim Politikasından sorumlu Devlet Sekreteri olarak görev yaptı.

Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz, Hollanda'nın ilk kadın başbakanı oldu.

Ankara'da doğdu ve çocukken Hollanda'ya göç etti.Yeşilgöz-Zegerius'un annesi Türk kökenli, babası ise Kürt ve aslen Tunceli'lidir. Annesi Fatma Özgümüş, Hollanda Mülteci Örgütü'nün (VON) direktörüdür.

Sol görüşlü bir sendikacı olan babası Yücel Yeşilgöz, 12 Eylül Darbesi sonra 1980 yılında Türkiye'den kaçarak Hollanda'ya sığındı. Dilan Yeşilgöz, 1984 yılında 7 yaşındayken annesi ve kız kardeşiyle birlikte tekneyle Yunanistan'ın İstanköy adasına kaçtı. Daha sonra oradan mülteci oldu ve Hollanda'ya sığındı.

Orta öğrenimini, 1991-1997 yılları arasında Amersfoort'taki Vallei Koleji'nde tamamlayan Yeşilgöz, daha sonra Vrije Universiteit Amsterdam'da sosyal ve kültürel bilimler okudu ve 2003 yılında Kültür, Organizasyon ve Yönetim alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Siyasi kariyerine Sosyalist Parti'de başlayan Yeşilgöz-Zegerius, partinin Amersfoort şubesinde yönetim kurulu üyeliği yaptı. Ardından İşçi Partisi'nin gençlik delegasyonu için yazmaya başladı ve GroenLinks'te staj yaptı.

Yeşilgöz-Zegerius, 2014-2017 yılları arasında Amsterdam belediye meclisinde yer aldı.[2014 belediye seçimlerinde, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi listesinde dördüncü sırada yer aldı. Meclis üyesi olarak Yeşilgöz, LGBT bireylere ve kadınlara yönelik sokak taciziyle mücadele etmeyi ve bu tacizi suç kapsamına almayı taahhüt etti. Belediye meclisinde üç yıl boyunca bu konuda çalıştı, ancak teklifler her zaman çoğunluk tarafından reddedildi. 2017'de Temsilciler Meclisi'ne gittiğinde, dönemin belediye başkanı Eberhard van der Laan onun azmini övdü. Yeşilgöz'e veda hediyesi olarak, o dönemde CDA'dan Marijke Shashavari ile birlikte sunduğu bir öneriye dayanarak Amsterdam'da sokak tehditlerine karşı entegre bir yaklaşım olacağını söyledi. Belediye meclisinin çoğunluğu bu öneriyi onayladı. De Volkskrant, onun inatçı doğasını "empati sahibi bir pitbull" olarak nitelendirdi.

Yeşilgöz-Zegerius, 2017 genel seçimlerinde Temsilciler Meclisine seçildi. Başlangıçta partisinin adalet ve güvenlik sözcüsü olarak görev yaptı,ancak daha sonrasında iklim ve enerji politikası alanlarında çalıştı. 25 Mayıs 2021'de, Mona Keijzer ile birlikte görevden alınan üçüncü Rutte kabinesinde Ekonomik İşler ve İklim Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandı. 10 Ocak 2022'de dördüncü Rutte kabinesinde Adalet ve Güvenlik Bakanı olarak atandı.

Mark Rutte'nin istifasından iki gün sonra, 12 Temmuz'da Yeşilgöz-Zegerius VVD'nin bir sonraki lideri olmak için adaylığını açıkladı. Ertesi gün parti yönetim kurulu onu resmen bu göreve aday gösterdi. 14 Ağustos'ta resmen VVD'nin parti lideri oldu.