Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Dilan Yeşilgöz izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Dilan Yeşilgöz kaç yaşında, nereli? Dilan Yeşilgöz hayatı ve biyografisi! Dilan Yeşilgöz kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Dilan Yeşilgöz hakkında araştırmalar yapılıyor. Dilan Yeşilgöz kimdir? Dilan Yeşilgöz kaç yaşında, nereli? Dilan Yeşilgöz hayatı ve biyografisi!

DİLAN YEŞİLGÖZ KİMDİR?

Doğum: 18 Haziran 1977 (46 yaşında), Ankara, Türkiye

Dilan Yeşilgöz–Zegerius (d. 18 Haziran 1977, Ankara), Mart 2017'den beri Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) Hollanda Parlamentosu Üyesi olarak görev yapan Kürt kökenli Hollandalı-Türk politikacıdır. 2014-2017 yılları arasında Amsterdam Kent Konseyi'nde görev yaptı.

Dilan Yeşilgöz, 12 Eylül 1980 askeri darbesi öncesi Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nda (DİSK) görevli ve Tunceli doğumlu sendikacı Yücel Yeşilgöz'ün kızıdır. Babası 12 Eylül darbesinin hemen ardından, 1980 yılında Türkiye'den kaçarak Hollanda'da sığınma talebinde bulundu. Dilan Yeşilgöz de 1984 yılında annesi ve kız kardeşiyle birlikte kaçak yolla bir tekneyle Yunanistan'ın Kos adasına geçti ve oradan bir mülteci olarak Hollanda'ya sığındı.

Dilan Yeşilgöz, 1991-1997 yılları arasında, Amersfoort'taki Vallei Koleji'nde ortaöğretimini tamamladı. Ardından sosyal ve kültürel bilimler alanında VU Üniversitesi'nde eğitim gördü ve 2003 yılında Kültür, Organizasyon ve Yönetim alanında yüksek lisans derecesi aldı.

Yeşilgöz, 25 Mayıs 2021'de Hollanda Hükûmeti'nde Ekonomik İşler ve İklim Politikası Devlet Bakanı olarak atandı.10 Ocak 2022 tarihinden itibaren Güvenlik ve Adalet bakanı olarak görev yapıyor. Rutte'nin 10 Temmuz 2023'teki istifasının ardından olası haleflerinden biri olarak Yeşilgöz-Zegerius'tan bahsedildi.12 Temmuz'da adaylığını resmen açıkladı ve Telegraaf'a göre parti yönetim kurulu yeni başbakan adayı olarak onu tercih edilen aday olarak ilan edecektir.