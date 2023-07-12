Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Dilan Yeşilgöz hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Dilan Yeşilgöz'ün kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Dilan Yeşilgöz kimdir? Dilan Yeşilgöz kaç yaşında, nereli? Dilan Yeşilgöz hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Dilan Yeşilgöz hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Dilan Yeşilgöz'ün hayatını araştırıyor. Peki, Dilan Yeşilgöz kimdir? Dilan Yeşilgöz kaç yaşında, nereli? Dilan Yeşilgöz hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

DİLAN YEŞİLGÖZ KİMDİR?

Dilan Yeşilgöz-Zegerius (d. 18 Haziran 1977, Ankara), Mart 2017'den beri Halkın Özgürlük ve Demokrasi Partisi (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie) Hollanda Parlamentosu Üyesi olarak görev yapan Kürt kökenli Hollandalı politikacıdır. 2014-2017 yılları arasında Amsterdam Kent Konseyi'nde görev yaptı. Aslen Tuncelili olan Yeşilgöz çocukken Ankara'dan Hollanda'ya göç etti. 25 Mayıs 2021'de Hollanda Hükûmeti'nde Ekonomik İşler ve İklim Politikası Devlet Bakanı olarak atandı. 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren Güvenlik ve Adalet bakanı olarak görev yapıyor.