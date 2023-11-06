Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin şirketlerine kayyum atandı mı ve son durum nedir merak ediliyor. Kara para aklama suçundan Polat ailesinin operasyon kapsamında tedbir konulan 27 şirket için soruşturma ve kovuşturma süresi boyunca şirket yönetimleri ne olacağı gündeme geliyordu. Peki, Dilan ve Engin Polat'ın şirketine kayyum atandı mı? Son durum nedir?

Dilan ve Engin Polat'ın şirketine kayyum atandı mı? Son durum nedir?

Dilan ve Engin Polat'ın şirketine kayyum atandı mı, son durum nedir gündeme geliyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan ve Engin Polat soruşturması kapsamında 27 şirkete kayyım atanması talep edildi. Dilan ve Engin Polat'ın şirketine kayyum atandı mı? Son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

DİLAN VE ENGİN POLAT'IN ŞİRKETİNE KAYYUM ATANDI MI?

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklandığı operasyon kapsamında tedbir konulan 27 şirket için soruşturma ve kovuşturma süresi boyunca şirket yönetimlerine kayyım atanmasını talep edildi. Söz konusu talep İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alındı.

Talebi değerlendiren mahkeme 27 şirkete kayyum atanmasına karar verdi.

OPERASYON VE GÖZALTI SÜRECİ

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.