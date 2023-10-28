Dilan ve Engin Polat çiftinin lüks ciplerini 2 hafta önce satışa çıkardığı ortaya çıktı

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddialar sonrası inceleme altına alınan Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait 22 milyon 372 bin liraya el konuldu. Türkiye yaşanan gelişmeyi konuşurken ünlü bir e-ticaret sitesinde yayınlanan bir otomobil ilanı kısa sürede gündem oldu. Dilan ve Engin Polat çiftine ait lüks bir cipin 8 milyon TL'ye yakın bir fiyata satışa çıkarıldığı görüldü.

Sosyal medya üzerinden yayınladıkları içeriklerle gündeme gelen ve çeşitli iddialar sonrası MASAK tarafından inceleme altına alınan Dilan ve Engin Polat çiftinin tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

ŞİRKETLERİNE AİT 22 MİLYON LİRAYA EL KONULDU

Dün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarılırken savcılık Dilan Polat ve Engin Polat'ın şirketlerine ait olan 22 milyon 372 bin liraya el konulmasını talep etti. Talebi değerlendiren 8. Sulh Ceza Hakimliği 22 Milyon 372 bin liranın el konulmasına karar verdi.

ORTAYA ÇIKAN İLAN BÜYÜK SES GETİRDİ

Milyonlarca liralık servetine el konan Polat çifti büyük şok yaşarken, bugün yine sosyal medya üzerinden ortaya çıkan bir gelişme büyük ses getirdi. Gazeteci Erk Acarer'in gündeme getirdiği habere göre, 22 milyon TL'lik servetine el konan Polat çiftinin 2 hafta önce 2020 model lüks ciplerini popüler bir ilan sitesi üzerinden satışa sunduğu ortaya çıktı.

LÜKS CİPLERİNİ SATIŞA ÇIKARMIŞLAR

İlanda satış yapan kişilerin Polat çifti olduğuna dair bilgi yer almazken, siteyi ziyaret eden kişilerin cipin plakasını görmeleri üzerine olay bir anda gündeme geldi. Yaklaşık 8 milyon TL'ye satışa sunulan 2020 model cipin plakasının 34 DP 0088 olduğu görülürken, bu cipin Polat çiftinin sahip olduğu araçlara ait plakalar listesinde yer aldığı ortaya çıktı.

Çifte ait araçlardan bazılarının plakaları şu şekilde;

22 milyon TL'lik bir Range Rover'un plakası EP 0088.

22 milyonluk bir diğer Range Rover'ın plakası DP 0088.

15 milyonluk bir Mercedes G arazi aracının plakası DP 8800.

17 milyonluk Porsche Panamera otomobilin plakası EP 1998.

45 milyonluk Ferrari 296 otomobilin plakası ise 34 EDP 034.

O PLAKALARI NASIL ALDILAR?

Kamuoyunun da yakından takip ettiği adli süreç devam ederken Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin milyonluk arabalarındaki plakaların aynı harfler ve aynı rakamlarla alınmış olması dikkatlerden kaçmadı. Konuyu gündeme getiren gazeteci Fatih Altaylı da "Üstelik bu harf gruplarının yaşadığın bölgede veriliyor olması da gerek. Açıkçası çok merak ettim, nasıl olmuş da bu plakaları alabilmişler? Yasal mı? Her isteyene veriliyor mu?" sorusunu sordu.