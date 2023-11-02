Haberler ›› Hukuk ›› Dilan ve Engin Polat çiftinin araçları Emniyet'in önünde sergileniyor

Dilan ve Engin Polat çiftinin araçları Emniyet'in önünde sergileniyor

Kara para aklama iddialarıyla bir süredir gündemde olan Dilan ve Engin Polat çifti, önceki gün İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken çiftin ev ve iş yerlerindeki araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde sergilenmeye başlandı.