Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutukluluk durumları hakkında merak edilenler devam ediyor. Son durumla ilgili bilgiler araştırılıyor. Dilan Polat serbest mi, yoksa hala tutuklu mu? İşte son gelişmeler...

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı merak konusu oldu. Arama motorlarında Dilan Polat davasıyla ilgili yeni gelişmeler sorgulatılıyor. Kullanıcılar tarafından Dilan Polat çıktı mı? sorusu araştırılıyor. Peki, Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı, son durum ne? Dilan Polat çıktı mı? Dilan Polat kaç yıl ceza alır? Detaylar haberimizde...

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT TUTUKLANDI MI?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından başlatılan soruşturmada aralarında Engin ve Dilan Polat çiftinin de dahil olduğu adliyede 18 kişiden 16'sı tutuklama, 2'si de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

DİLAN POLAT KAÇ YIL CEZA ALIR?

Haberler.com'un YouTube stüdyosunda Cem İrin'in sorularını yanıtlayan Av. Burak Evci, Dilan Polat ve Engin Polat'ın haklarındaki suçlar kesinleşirse 30 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü söyledi. Haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından soruşturma başlatılan Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin alabilecekleri ceza için şunları söyledi: "Burada atılı suçlarla alakalı olarak suç örgütü kurmaktan dolayı yargılanmaları söz konusu olacaktır. Bunu kara para aklama sürecinde TCK 282. maddeye göre kara para aklamanın cezası 3 ila 7 yıl arası hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para cezasıdır. Örgütlü bir şekilde hareket etmeleri söz konusu ise ki 30 kişinin gözaltına alınması söz konusu. Bu ceza 6 ila 14 yıl arası hapis cezası ve 40 bin güne kadar adli para cezasıdır."