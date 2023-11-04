Son zamanlarda gündemde olan Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutukluluk durumu hakkında detaylar araştırılıyor. Dilan Polat davası ne oldu merak konusu oldu. Peki, Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı? Dilan Polat davası ne oldu, son durum ne? İşte detaylar...

Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı? Dilan Polat davası ne oldu, son durum ne?

Haklarındaki birçok suçtan dolayı salı günü gözaltına alınan Dilan Polat bu sabah adliyeye sevk edildi. Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Dilan Polat davası ne oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında Dilan Polat Engin Polat olayında son durum sorgulatılıyor. Peki, Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı? Dilan Polat davası ne oldu, son durum ne? Detaylar haberimizde...

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT TUTUKLANDI MI?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlarından başlatılan soruşturmada aralarında Engin ve Dilan Polat çiftinin de dahil olduğu adliyede 18 kişiden 16'sı tutuklama, 2'si de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

DİLAN POLAT DAVASI NE OLDU?

Dün akşam saat 17.20'de ifade alma işlemleri başlayan DilanPolat ve Engin Polatçiftinin işlemleri saat 23.45'de tamamlandı. 4 gün süren emniyetteki işlemlerinin ardından Dilan Polat ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 24 şüpheliden 18'i Anadolu Adalet Saray'ına getirildi. Diğer 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. İfade işlemleri için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Öte yandan, ifade işlemleri sırasında kadın bir şüpheli fenalaşarak baygınlık geçirdi.