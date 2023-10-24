Dilan Polat ve Engin Polat çifti gündemden düşmüyor. Haklarında çıkan "kara para" aklama iddiaları delilleriyle ortaya konulursa avukatları dosyadan çekileceğini söyledi. Dilan Polat ve Engin Polat olayı nedir, kimdir ve Dilan Polat ve Engin Polat "kara para" aklıyor mu sorularına yanıt aranıyor. Haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın olayı nedir merak ediliyor. Peki, Dilan Polat ve Engin Polat kimdir? Dilan Polat "kara para" aklıyor mu?

Dilan Polat ve Engin Polat olayı nedir, kimdir? Dilan Polat ile Engin Polat 'kara para' aklıyor mu?

Dilan Polat ve Engin Polat olayı nedir, kimdir ve Dilan Polat ile Engin Polat "kara para" aklıyor mu merak ediliyor. Dilan ve Polat ve Eşi Engin Polat'ın avukatı Çağdaş Çelik, kara para aklama iddiaları delilleriyle ortaya konulursa dosyadan çekileceğini açıkladı. Dilan Polat ve Engin Polat olayı nedir, kimdir? Dilan Polat ile Engin Polat "kara para" aklıyor mu? Detaylar haberimizdedir…

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT OLAYI NEDİR?

Sade Vatandaş isimli YouTube kanalına konuk olan Çağdaş Çelik, Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Çelik ünlü çiftle ilgili "Kara para aklama olduğu dosyada delilleriyle net olarak ortaya konulursa ben de net olarak çekilirim" açıklamasında bulundu.

Engin Polat'ın kendisine bu iddiaların doğru olmadığını söylediğini aktaran Çelik, "Müvekkillerimin beyanlarına bağlıyım, güvenmek zorundayım. Müvekkilimin bana 'kara para aklama yok' demesi ben bu belgeleri görene kadar, deliller ortaya konulana kadar geçerlidir" diye konuştu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın mal varlıklarına el konularak yurt dışına çıkış yasağı getirildiğini açıkladı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

DİLAN POLAT İLE ENGİN POLAT "KARA PARA" AKLIYOR MU?

Son günlerde iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen ve haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan ve Polat ve Eşi Engin Polat'ın avukatı Çağdaş Çelik, kara para aklama iddiaları delilleriyle ortaya konulursa dosyadan çekileceğini söyledi.

Çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti.

DİLAN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul'da devam eden Polat, evli ve iki çocuk annesidir.

İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlamış ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapmıştır. 2017'de Dilan Polat güzellik merkezlerinin kurucusu olarak bu alanda da sayısız başarıya ulaşıp, ismini duyurmayı başarmıştır. İş hayatındaki başarılarının yanı sıra Instagram'da binlerce takipçisi olan Dilan Polat sosyal medyada tanınırlığı ile de bilinmektedir.

ENGİN POLAT KİMDİR?

Engin Polat, 3 Haziran 1988 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lise zamanlarından tanıdığı sosyal medya fenomeni eşi Dilan Polat ile dünyaevine girmiştir.

Kariyerine inşaat sektöründe başlayan Engin Polat, daha sonra bir medikal şirketinin kurucusu olmuştur. Dipomed Medikal şirketinin kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.