Dilan Polat ve Engin Polat çifti Türkiye'den kaçtı mı iddialarına avukatlarından açıklama geldi. Polat çiftinin davasında son durum nedir ve Dilan Polat ne iş yapıyor merak ediliyor. Gösterişli hayatlarından dolayı bir süredir haklarında vergi kaçakçılığı ve kara para aklama suçlaması bulunan Dilan Polat ile Engin Polat'la ilgili soruşturma başlatıldı. Peki, Dilan Polat ve Engin Polat kaçtı mı? Polat çiftinin davasında son durum nedir?

Dilan Polat ve Engin Polat kaçtı mı ve Polat çiftinin davasında son durum nedir sorularına yanıt aranıyor. Haklarında çıkan iddialara ailenin avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada yapıldı. Dilan Polat ve Engin Polat Türkiye'den kaçtı mı iddiası gündeme geliyor. Dilan Polat ve Engin Polat kaçtı mı? Polat çiftinin davasında son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT KAÇTI MI?

Polat ailesinin avukatları tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müvekkillerimiz Engin Polat ve Dilan Polat hakkında uzun süredir kamuoyunu meşgul eden spekülatif haberler nedeniyle işbu açıklamayı yapma zorunluluğu hasıl olmuştur. Bilindiği üzere müvekkillerimiz hakkında asılsız olarak yapılan ihbarlar, ortaya atılan asılsız iddialar ve iftiralar neticesinde Sayın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca müvekkiller hakkında soruşturma başlatılmış olup 22.10.2023 tarihinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca gerekli soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü hususunda kamuoyuna basın açıklamasında bulunulmuştur."

"Şüphe yok ki; Türkiye Cumhuriyeti yasal mercileri söz konusu soruşturmalar gereğince yürütecekler, maddi gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacaklardır. Ancak, buna rağmen üzülerek görmekteyiz ki; soruşturma konusu dışında, sadece gündem yaratmak amacıyla birçok asılsız ve mesnetsiz iddia da kamuoyuna bazı şahıslar tarafından halen servis edilmekte, müvekkillerin maksatlı olarak adeta linç edilmesi amaçlanmaktadır."

"Bu süreci kendi lehine kullanarak kamuoyuna asılsız açıklamalar yapan, müvekkillerin kişilik haklarını zedeleyen gerçek dışı bilgileri servis eden şahıslar ve tüzel kişiler hakkında gerekli yasal sürecin takipçisi olacağımızı, bu uğurda her türlü dava ve şikayet hakkımızı saklı tuttuğumuzu bildiririz. Müvekkillerimiz başlatılan yasal sürece ilişkin olarak tüm resmi kurumlarca talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi ivedilikle ilgili kurumlara teslim etmişlerdir. Müvekkillerimizin yasal sürecin sonuçlanmasını beklediklerini ve yasal süreç sonuçlanıncaya kadar olağan hayatlarına devam edeceklerini kamuoyunun bilgisine sunarız. Zira müvekkillerimizin adli makamlara ve Türk Yargısına inancı sonsuzdur. Bu açıklamalar ışığında kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan karalama kampanyalarına itibar edilmemesini, sürece ilişkin olarak yargı mercilerine güvenilmesini rica eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

POLAT ÇİFTİNİN DAVASINDA SON DURUM NEDİR?

Son günlerde iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen ve haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan ve Polat ve Eşi Engin Polat ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Engin Polat ve Dilan Polat ile diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı aktarıldı.

POLAT ÇİFTİNE YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemlerin titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti.

İŞTE O ŞİRKETLER

Soruşturma kapsamında yer alan şirketler, Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Dilan Polat Estetik Sağlık Hizmetleri, Milda Gayrmenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milan Polat İnşaat Turizm, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Rise And Shine Kozmetik, Nez Demir Güzellik Merkezi, Engin Polat şahıs firması ve Engin Polat Alüminyum olduğu öğrenildi.

Soruşturma dosyasına giren MASAK raporunda Dilan Polat'ın internet yoluyla yaptığı satışlardan elde ettiği kurum gelirlerinin vergi matrahını azaltmak amacıyla sahte belge kullanmış olabileceği değerlendirmesi yapıldı. Dilan Polat'ın sahibi olduğu 'Rise and Shine Kozmetik' şirketinin de sahte belge düzenleyicisi olduğu değerlendirmesine yer verildi. Sahte belge düzenleyicisi olan 3 tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı da belirlendi.