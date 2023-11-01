Dilan Polat ve Engin Polat tutuklandı mı ve neden tutuklandıkları gündeme gelirken, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin suçları nedir merak ediliyor. Polat çifti ne iş yapıyor ve Dilan Polat olayı nedir, neden tutuklandığı araştırılıyor. Peki, Dilan Polat ve Engin Polat'ın suçları nedir? Dilan Polat olayı nedir, neden tutuklandılar?

Dilan Polat ve Engin Polat'ın suçları nedir? Dilan Polat olayı nedir, neden tutuklandılar?

Dilan Polat ve Engin Polat'ın suçları nedir ve Dilan Polat olayı nedir, neden tutuklandılar sorularına yanıt aranıyor. Polat çiftinin dışında aile üyelerinden de gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Dilan Polat ve Engin Polat'ın suçları nedir? Dilan Polat olayı nedir, neden tutuklandılar? Detaylar haberimizdedir…

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT'IN SUÇLARI NEDİR?

Kara para aklama iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla İstanbul'da gözaltına alındı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

DİLAN POLAT OLAYI NEDİR?



Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT NEDEN TUTUKLANDILAR?

Kara para aklama iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Engin Polat ile eşi Dilan Polat, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Polat çiftinin dışında aile üyelerinden de gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.