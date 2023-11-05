Dilan Polat ve Engin Polat çifti hangi cezaevinde oldukları merak edilirken Polat çifti kaç yıl ceza alacakları ve son durum nedir gündeme geliyor. Kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Polat ve beraberindekiler, hangi cezaevinde yattıkları araştırılıyor. Peki, Dilan Polat ve Engin Polat hangi cezaevinde? Polat çifti kaç yıl ceza alacak, son durum nedir?

Dilan Polat ve Engin Polat hangi cezaevinde? Polat çifti kaç yıl ceza alacak, son durum nedir?

Dilan Polat ve Engin Polat hangi cezaevinde ve Polat çifti kaç yıl ceza alacak, son durum nedir sorularına yanıt aranıyor. Dilan Polat kaç yıl ceza alacak ve Sıla Doğu hangi cezaevinde yattığı gündeme geliyor. Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Dilan Polat ve Engin Polat hangi cezaevinde? Polat çifti kaç yıl ceza alacak, son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT HANGİ CEZAEVİNDE?

Kara para aklama suçundan tutuklanan Dilan Polat ve beraberindekiler, güvenlik önlemleri altında Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi. Polat'ın cezaevine girdiği sırada ağladığı görüldü.

POLAT ÇİFTİ KAÇ YIL CEZA ALACAK?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklandı. Tutuklananlar geniş güvenlik önlemleri altında Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT SON DURUM NEDİR?

Polis ekipleri eşliğinde minibüsten indirilen Dilan Polat'ın gözyaşları içinde cezaevine girdiği görüldü. Dilan Polat'ın ardından Sıla Doğu da polis ekipleri eşliğinde cezaevine getirildi. Engin Polat ve tutuklanan diğer isimler ise tek sıra halinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na alındı.