Haklarında "kara para aklama", "vergi kaçırma" gibi 4 ayrı suçtan tutuklu yargılanan Dilan Polat davası yakından takip ediliyor. Son günlerde gündemde yer alan isimler hakkında ise Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu? Dilan- Engin çifti ayrıldı mı, son durum nedir? soruları araştırıldı.

Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu? Dilan- Engin çifti ayrıldı mı, son durum nedir?

Son günlerde gündemi sarsan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin son durumu merak edilirken Dilan Polat ve Engin Polat boşanıyor mu? Dilan- Engin çifti ayrıldı mı, son durum nedir? soruları da araştırıldı. İşte detaylar...

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT BOŞANIYOR MU?

Dilan ve Engin Polat çiftinin boşanacağına dair iddialar ortaya atıldı fakat ikiliden henüz bir açıklama gelmedi.

DİLAN POLAT OLAYI NEDİR?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

DİLAN POLAT ÇIKTI MI?

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti. Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.