Kara para aklama iddiaları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin de aralarında olduğu 18 şüphelinin akıbeti araştırılıyor. Peki, Dilan Polat tutuklandı mı? Dilan Polat ve Engin Polat'ın son durumu ne, ne kadar ceza aldılar?

Dilan Polat tutuklandı mı? Dilan Polat ve Engin Polat'ın son durumu ne, ne kadar ceza aldılar?

Dilan Polat tutuklandı mı? Sorusu, Dilan Polat ve Engin Polat'ın son durumunu merak eden kişiler tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Kara para aklama iddiaları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin aralarında olduğu 18 şüphelinin son durumu internet üzerinde araştırılmakta. Peki, Dilan Polat tutuklandı mı? Dilan Polat ve Engin Polat'ın son durumu ne, ne kadar ceza aldılar?

DİLAN POLAT TUTUKLANDI MI?

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 16'sı tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Dilan ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. Sulh Ceza Hakimliğinde ifade verdiği sırada fenalaşan Dilan Polat baygınlık geçirdi. Dilan Polat hava almak için koridora çıkartıldı. Polat'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, 7 şüphelinin ifadesi tamamlanırken Engin Polat'ın ifade işlemine devam ediliyor.

DİLAN POLAT NEDEN TUTUKLANDI?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma çerçevesinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemiş, paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalanmıştı.