Dilan Polat tahliye oldu mu, serbest mi bırakıldı? Dilan Polat davasında karar açıklandı mı?

Dilan Polat'ın tahliye talebiyle ilgili beklenen karar açıklandı. Geçtiğimiz günlerde MASAK, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin yer aldığı davaya ilişkin detaylı bir rapor hazırladı. Raporda, 8 ay süren bu çalışmanın ardından şaşırtıcı detaylar ortaya konuldu. Bu gelişmelerin ardından Dilan Polat'ın tahliye olup olmayacağı sorusu gündeme geldi. Peki, Dilan Polat tahliye mi oldu? Dilan Polat davasında karar açıklandı mı? Dilan Polat serbest bırakıldı mı? İşte, Dilan Polat davasına ilişkin detaylar…

DİLAN POLAT TAHLİYE Mİ OLDU?

Dilan Polat ve Engin Polat dahil 28 şüpheliye ilişkin hazırlanan iddianamenin ardından, mahkeme tensip zaptında 5 tutuklu sanığın tutukluluk hallerine devam kararı verildi. Bunun üzerine Dilan Polat ve Engin Polat da dahil olmak üzere 5 tutuklu sanık, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu. Mahkeme, 4 sanık için yapılan itirazı reddederken, Dilan Polat'ın evrakları eksik olduğu gerekçesiyle itirazı yeniden değerlendirilmeye alındı ve reddedildi.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat'ın 2020-2023 yılları arasında 3 gayrimenkul aldığı ve hesabına 5 milyon 400 bin lira girdiği ancak şüpheli bir veriye rastlanmadığını belirtilen 908 sayfalık son raporda, ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisinin olmadığı ve karar vericilerin Engin ve Sezgin Polat olduğu ifade edildi.

Raporda Engin Polat'ın ise aynı dönemde hesabına 71 milyon 904 bin lira giriş ve 144 milyon 208 bin lira çıkış olduğu, bu süreçte 3 araç ile 6 gayrimenkul aldığı ve yasa dışı bahis veya kara para aklama gibi bir suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi. Ayrıca, aile şirketlerinin genel ticari kapasiteleri dikkate alındığında mal varlığı işlemlerinin elde edilen gelirlerle uyumlu olduğu ifade edildi.

İddianamede ise şüpheli şahıs ve şirketlerin hesaplarına yasa dışı para girişinin kolayca tespit edilemeyeceği ve ticari faaliyetlerin perdelemesi için kripto cüzdanlar gibi yöntemlerle aklama süreci işletildiği kanaatine ulaşıldı.