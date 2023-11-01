Dilan Polat'ın yardımcısı Şule'nin tutuklanıp tutuklanmadığı merak konusu oldu. Dilan Polat ve yardımcısı Şule hakkında detaylı bilgiler araştırılıyor. Peki, Dilan Polat Şule tutuklandı mı? Dilan Polat yardımcısı Şule kimdir? İşte detaylar...

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarından dolayı haklarında soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, gözaltına alındı. Bir dönem Dilan Polat'ın yanında çalışan Şule tutuklandı mı merak konusu oldu. Arama motorlarında Şule kimdir, gözaltına alındı mı sorgulatılıyor. Peki, Dilan Polat Şule tutuklandı mı? Dilan Polat yardımcısı Şule kimdir? Detaylar haberimizde...

DİLAN POLAT ŞULE TUTUKLANDI MI?

Kamuoyunu uzun süredir meşgul eden ve kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat, aile üyeleri Sıla Doğu, Sezgin Polat, Kürşat Polat'ın yanı sıra muhasebecileri Beyza Ekici, mali işlerine bakan Av. Ahmet Gün ve bazı çalışanları İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekiplerce yakalanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ile Engin Polat, İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanan Polat çifti ve Beyza Ekici, muhasebeci Ahmet Gün, Sezgin Polat, Kürşat Polat ile çok sayıda şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.