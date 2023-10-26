Dilan Polat'ın son durumu hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Engin Polat ve Dilan Polat'ın olayı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Dilan Polat son durum ne? Dilan Polat ve Engin Polat olayı ne oldu? İşte detaylar...

Dilan Polat son durum ne? Dilan Polat ve Engin Polat olayı ne oldu?

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında son durum araştırılmaktadır. Dilan Polat ve Engin Polat olayı nedir merak konusu oldu. Arama motorlarında Dilan Polat soruşturmasındaki detaylar sorgulatılıyor. Peki, Dilan Polat son durum ne? Dilan Polat ve Engin Polat olayı ne oldu? Detaylar haberimizde...

DİLAN POLAT SON DURUM NE?

Lüks yaşantısını her fırsatta gözler önüne seren Dilan Polat'ın sosyal medyadaki açıklamaları sonrası ortaya atılan iddiaların ardından MASAK çiftin tüm mal varlığıyla ilgili rapor hazırladı. Raporun ardından çiftin tüm mal varlıklarına el konularak çift hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildi. Çifte ait 15 şirkete bu sabah saatlerinde baskın yapıldı. Armada çiftin telefonları dahil tüm dijital materyallere el konulacak.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT OLAYI NE OLDU?

Konuyla ilgili soruşturma devam ederken bu sabah vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarıldı. Söz konusu kararın resmi belgede sahtecilik, suç islemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama ve vergi usul kanununu uygulamama suçlarından alındığı ortaya çıktı. Öte yandan arama kararının Polat çiftinin dijital materyallerini de kapsadığı dolayısıyla çiftin telefonlarına da el konulacağı öğrenildi.