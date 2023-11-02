Son zamanlarda gündemde olan Dilan Polat'ın son durumu merak konusu oldu. Polat'ın serbest bırakılıp bırakılmadığı konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, Dilan Polat son durum ne? Dilan Polat serbest bırakıldı mı? İşte detaylar...

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarından dolayı haklarında soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, geçtiğimiz gün sabaha karşı gözaltına alındı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Dilan Polat son durum merak konusu oldu. Arama motorlarında Dilan Polat olayı sorgulatılıyor. Peki, Dilan Polat son durum ne? Dilan Polat serbest bırakıldı mı? Detaylar haberimizde...

DİLAN POLAT SON DURUM NE?

Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik yapılan operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu nezarethanede ilginç tavırlar sergiledi. Engin Polat'ın uykusuna devam ettiği, Dilan Polat'ın ise ilaçlarını istediği öğrenildi. Öte yandan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun ise koku rahatsızlığı ve lupus hastası olduğunu belirtip ambulans istediği öğrenildi.

DİLAN POLAT OLAYI NEDİR?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen ve hakkındaki iddiaların ardından MASAK tarafından yapılan inceleme sonrasında Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu. Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde vergi müfettişlerinin talebi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Polat çiftine ait 15 şirkette arama yapılması yönünde karar çıkarılmıştı. Geçtiğimiz gün İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Engin Polat, eşi Dilan Polat ve aile üyeleri Sıla Doğu ile Kürşat Polat'ın yanı sıra muhasebecileri Beyza Ekici, mali işlerine bakan Ahmet Gün ve bazı çalışanları sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan yerleşkesine getirildi. Şahıslar o anlarda kameralar tarafından görüntülendi.