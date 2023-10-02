Sıla Doğu'nun son dönemde yaşadığı olaylar ve tutuklanma sebebi merak konusu oldu. Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu'nun neden tutuklandığı ve yaşananlar hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Dilan Polat Sıla Doğu olayı nedir? Sıla Doğu neden tutuklandı, ne oldu? İşte detaylar...

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiasıyla gündemden düşmeyen Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı. Sosyal medyaya damga vuran olayın detayları kullanıcılar tarafından araştırılmaktadır. Sıla Doğu neden tutuklandığı merak konusu oldu. Arama motorlarında Sıla Doğu ve Dilan Polat olayı sorgulatılıyor. Peki, Dilan Polat Sıla Doğu olayı nedir? Sıla Doğu neden tutuklandı, ne oldu? Detaylar haberimizde...

DİLAN POLAT VE SILA DOĞU OLAYI NEDİR?

3 yıl önce yaptığı canlı yayın sırasında "Kokain içiyorum" itirafında bulunan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, görüntülerin yıllar sonra gündeme gelmesiyle önceki akşam gözaltına alındı. Emniyete götürülen Sıla Doğu'nun evine yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Sıla Doğu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SILA DOĞU SON DURUM NEDİR?

Dilan Polat'ın uyuşturucu madde kullandığını itiraf ettiği için gözaltına alınan kardeşi Sıla Doğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kardeşinin emniyetteki kelepçeli halini hafızasından silemediğini söyleyen Dilan Polat, hüngür hüngür ağladı. Instagram hesabından takipçilerine içini döken Dilan Polat, "Hayatım boyunca kimseye yargısız infaz yapmadım ve hiç kul hakkına girmedim. İçim de bu yüzden çok rahat. Dün tırnaklarımda ellerimin içini çizmişim hep. Hep rabbim zorlaştırma, kolaylaştır dedim. İnsanları yargılamak, düşene de bir tane ben vurayım demek doğru değil. Biz düşmedik zaten. Ben artık bu konular hakkında konuşmak istemiyorum. Kul hakkı yemediğime ve kimseyi yargılayarak kıskanmadığıma o kadar eminim ki. Çok şey hakkında çok şey konuşmak istiyorum ama artık konuşamam" dedi.