Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlamalarından tutuklanan Polat ailesine dair Dilan Polat serbest bırakıldı mı? Sorusu merak edildi ve araştırılmaya başlandı. Peki, Dilan Polat serbest bırakıldı mı? Dilan Polat hapiste mi, tutuklandı mı?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi 5 Kasım'da tutuklandı. Günlerdir cezaevinde olan Dilan Polat'ı ziyaret eden ailenin avukatı, ünlü ismin sürekli suç işlemediğini ilk zamanlara göre de daha ağır başlı olduğunu söyledi. Peki, Dilan Polat serbest bırakıldı mı? Dilan Polat hapiste mi, tutuklandı mı?

DİLAN POLAT SERBEST BIRAKILDI MI?

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.

Polat operasyonunda erkek şüpheliler tutuklandıktan 11 gün sonra başka cezaevlerine gönderildi. Engin Polat ile babası Sezgin Polat Çorlu Cezaevi'ne, Engin Polat'ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ile Avukat ve Mali Müşavir Ahmet Gün'ün akrabası Zekayi Tepe Kocaeli Cezaevi'ne sevk edildi. Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat, amcası Halit Polat ve dayısı Metin Yılmaz ise Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu ile birlikte Tekirdağ Cezaevi'ne sevk edildi. Erkek tutukluların başka cezaevlerine sevk edilmesiyle beraber Marmara Cezaevi'nde Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu gibi kadın tutuklular kaldı.