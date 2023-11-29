Dilan Polat Röportajı, söylenen açıklamalar nedeniyle birçok kişi tarafından merak edildi. Dilan Polat, avukatı aracılığıyla röportaj verdi. Cezaevinde günlerini nasıl geçirdiğini anlatan Polat, bol bol dua ettiğini ve sürekli ağladığını söyledi. Peki, Dilan Polat Röportajında ne dedi? Dilan Polat Röportajında ne söyledi?

DİLAN POLAT RÖPORTAJINDA NE DEDİ?

Avukatı Hüseyin Kaya aracılığıyla ilk röportajını Odatv'ye veren Dilan Polat, davanın gidişatıyla ilgili "Ben davanın nasıl gittiğine dair çok bir şey bilmiyorum ama avukatım soruşturmanın normal gittiğini, vergiyle ilgili sorunlarımız olduğunu söylüyor. Davanın nasıl gittiğinden ziyade varsa bizim devletimize bir borcumuz cezası neyse ödeyeceğiz. Bu konuları ihmal etmişiz, bundan dolayı tabii ki mahcubuz" dedi.

Dilan Polat ve Engin Polat

"Cezaevindeki günleri nasıl geçiyor, koğuş düzeni nasıl?" sorularını yanıtlayan Dilan Polat, "Burada günler zor geçiyor. Zaman zaman çok sakin oluyorum, zaman zaman yoğunlaşıp ağlıyorum. Vaktimin bir kısmını kendimi anlamakla, tanımakla geçiyor. Gözyaşlarımın bir kısmı özlemden kaynaklanıyor. Buranın iki özelliği var: biri insan inanılmaz sigara içiyor bir de ibadet meselesi ile düşünme meselesi oluyor" ifadelerini kullandı.