Geçtiğimiz günlerde eşinin doğum günü için büyük bir parti düzenleyen iş kadını ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 60 bin TL'ye yaptırdığı pasta gündem oldu. Peki, Dilan Polat pastası kaç TL? Dilan Polat doğum günü ne zaman?

Kendi adını taşıyan güzellik merkezleri bulunan fenomen Dilan Polat, geçtiğimiz günlerde eşinin doğum günü için günlerce kutlama yaptı. Sosyal medyada kutlamayı paylaşan Polat'ın pastası ise gündem oldu. Peki, Dilan Polat pastası kaç TL? Dilan Polat doğum günü ne zaman?

DİLAN POLAT PASTASI KAÇ TL?

Geçtiğimiz günlerde eşinin doğum günü için büyük bir parti düzenleyen iş kadını ve sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 60 bin TL'ye yaptırdığı pastayla görenleri şaşkına çevirdi. Eşiyle kendisinin figürünü pasta yaptırmak isteyen Polat, hiç benzemediğini görünce "Sabır Allah'ım. Şu pastaya verdiğim parayı geç, özel bir gün nasıl harcanır onun çalışması bu" diyerek isyan etti. Eşi ve kendisinin figürü pasta yaptırmak isteyen Dilan Polat gelen pastaları görünce hayal kırıklığına uğradı. Pastaların kendilerine hiç benzemediğini gören Polat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ay ben de şok oldum da bak asla belli etmiyorum, eşimi sakinleştiriyorum. Pasta yapan hanımefendi harikaydınız. Gerçekten 60 bin TL ederi vardı cidden sağ olun. Neyse susuyorum, kimseyi üzmek istemem" dedi.