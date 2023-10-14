Dilan Polat olayı nedir? Engin Polat Dilan Polat son durum ne?

Dilan Polat'ın yaşadığı olay ve son durum hakkında bilgi arayışı devam ediyor. Engin Polat ile Dilan Polat arasındaki ilişki ve yaşanan olaylar merak konusu oldu. Peki, Dilan Polat olayı ne? Engin Polat Dilan Polat son durum ne? İşte detaylar...

Dilan Polat ve Engin Polat olayı araştırılan konular arasında yer alıyor. Haklarındaki iddialardan dolayı mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat'ın olayı araştırılmaktadır. Engin Polat ve Dilan Polat son durum merak konusu oldu. Peki, Dilan Polat olayı ne? Engin Polat Dilan Polat son durum ne? Detaylar haberimizde...

ENGİN POLAT DİLAN POLAT SON DURUM NE?

Bir süredir kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündemde olan ancak haklarındaki iddiaları yalanlayan Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında el koyma kararı verildi.

DİLAN POLAT OLAYI NE?

3 yıl önce uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu da görüntülerin ardından gözaltına alınmıştı. Evinde uyuşturucu madde bulunan Doğu, işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı. Haklarındaki iddialarla gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait güzellik merkezleri ise birer gün arayla kurşunlandı. Söz konusu iddiaların ardından çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti. Vergi kaçırma iddiasıyla konuşulan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın çiftinin son olarak tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına el konuldu.