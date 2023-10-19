Bir süredir kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündemde olan Dilan Polat neden tutuklandı? Sorusu merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Peki, Dilan Polat neden tutuklandı? Dilan Polat neden içeriye alındı, sebebi ne?

Dilan Polat neden tutuklandı? Dilan Polat neden içeriye alındı, sebebi ne?

Dilan Polat neden tutuklandı? Sorusu, Dilan Polat'ın takipçileri ve sevenleri başta olmak üzere birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiasıyla gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında el koyma kararı verildi. Peki, Dilan Polat neden tutuklandı? Dilan Polat neden içeriye alındı, sebebi ne?

DİLAN POLAT NEDEN TUTUKLANDI?

Son günlerde iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen ve haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına el konuldu.

Haklarında yurt dışı çıkış yasağı da konulan çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti.

DİLAN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul'da devam eden Polat, evli ve iki çocuk annesidir.

İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlamış ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapmıştır. 2017'de Dilan Polat güzellik merkezlerinin kurucusu olarak bu alanda da sayısız başarıya ulaşıp, ismini duyurmayı başarmıştır. İş hayatındaki başarılarının yanı sıra Instagram'da binlerce takipçisi olan Dilan Polat sosyal medyada tanınırlığı ile de bilinmektedir.