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Dilan Polat ne zaman tutuklandı? Dilan Polat neden cezaevine girdi?

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın ne zaman tutuklandığı merak ediliyor. Dilan Polat neden cezaevine girdi? sorusunun cevabı araştırılıyor. 19 Ağustos 2024 tarihinde Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Peki, Dilan Polat ne zaman tutuklandı? Dilan Polat neden cezaevine girdi?

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın tutuklanma süreci merak konusu olmaya devam ediyor. Birçok kişi, Dilan Polat'ın ne zaman tutuklandığını ve neden cezaevine girdiğini araştırıyor. 19 Ağustos 2024 tarihinde, Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Peki, Dilan Polat hangi tarihte tutuklandı? Ve cezaevine girme sebebi nedir? Bu soruların yanıtları kamuoyunda sıkça araştırılıyor.

DİLAN POLAT TAHLİYE OLDU MU?

Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, son aylık tutukluluk değerlendirmesine yaptıkları itirazın kabul edildiğini açıkladı. Mahkeme, Dilan Polat'ın tutuksuz yargılanması yönünde bir karar vererek, yargılama sürecinin serbest devam edeceğini belirtti. Bu kararla birlikte Dilan Polat, yargılama sürecine özgür olarak katılacak.

Dilan Polat ne zaman tutuklandı? Dilan Polat neden cezaevine girdi?

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT DAVASI NE OLDU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı. Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Dilan Polat ne zaman tutuklandı? Dilan Polat neden cezaevine girdi?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sosyal Medya Dilan Polat Dilan Polat 3-sayfa Mahkeme Hukuk 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

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