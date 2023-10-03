Gündemden düşmeyen Dilan Polat ve eşi Engin Polat yıllık ne kadar kazandıkları ve Dilan Polat ne kadar vergi ödediği merak ediliyor. Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiasıyla gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat'ın mali işler avukatı Ahmet Gün yıllık gelirlerini açıkladı. Peki, Dilan Polat ne kadar vergi ödüyor? Dilan Polat ve Engin Polat ne kadar kazanıyor?

Dilan Polat ne kadar vergi ödüyor? Dilan Polat ve Engin Polat ne kadar kazanıyor?

Vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddiasıyla gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ne kadar vergi ödediği araştırılıyor. Dilan Polat ne kadar vergi ödüyor ve Dilan Polat ve Engin Polat ne kadar kazanıyor sorularına yanıt aranıyor. Çiftin avukatı Ahmet Gün, katıldığı canlı yayında ailenin 2022 yılında tahmini olarak ne kadar kazandıklarını açıkladı. Dilan Polat ne kadar vergi ödüyor? Dilan Polat ve Engin Polat ne kadar kazanıyor? Detaylar haberimizdedir…

DİLAN POLAT NE KADAR VERGİ ÖDÜYOR?

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Polat çiftinin mali avukatı Ahmet Gün, "Çiftin ne kadar vergi ödediğini net olarak bilmiyorum. 4 firması var bunların dokümanlarını görmem lazım. Tahmini olarak 2022 yılında 7 milyona yakın vergi ödemiştir. Türk vergi sistemi, gerçek vergi geliriyle hesaplanıyor. Konuşulanlar değil, deftere yazılanlar hesaplanır. Nereden baksan 2022 yılında cirosu 100 milyon liradır. Şu an afaki konuşuyorum net değil. Eğer gerçek gelir yanlış yazıldıysa vergi müfettişi bunu ortaya çıkarır. Biz şu an 2023 yılı için inceleniyoruz. Bu verginin az ya da çok olduğu söylenmesi de hukuki değil" dedi.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT NE KADAR KAZANIYOR?

Dilan Polat ve Engin Polat'ın mali işler avukatı Ahmet Gün, çiftin 2022 yılında 100 milyon lira ciro yaptığını, 7 milyon lira da vergi ödediklerini söyledi.