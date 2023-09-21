Sosyal medya fenomeni ve iş kadını olan Dilan Polat hakkında birçok detay merak konusu oluyor. Sosyal medya hesabından paylaşımlar sayesinde gündeme gelen Dilan Polat gündemdeki isimlerden birisi oluyor. Peki, Dilan Polat ne iş yapıyor? Dilan Polat'ın mesleği ne, nerden para kazanıyor?

Dilan Polat ne iş yapıyor? Sorusu, Dilan Polat hakkındaki detayları merak etmekte olan kişiler tarafından internet üzerinde araştırılıyor. Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul'da devam eden Polat, evli ve iki çocuk annesidir. Peki, Dilan Polat ne iş yapıyor? Dilan Polat'ın mesleği ne, nerden para kazanıyor?

DİLAN POLAT NE İŞ YAPIYOR?

İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlamış ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapmıştır. 2017'de Dilan Polat güzellik merkezlerinin kurucusu olarak bu alanda da sayısız başarıya ulaşıp, ismini duyurmayı başarmıştır. İş hayatındaki başarılarının yanı sıra Instagram'da binlerce takipçisi olan Dilan Polat sosyal medyada tanınırlığı ile de bilinmektedir.