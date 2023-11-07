Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dilan Polat mahkeme kararı nedir ve Polat ailesi davasında son durum nedir merak ediliyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı. Peki, Dilan Polat mahkeme kararı nedir?

Dilan Polat mahkeme kararı nedir ve Dilan Polat neden tutuklandı soruları gündeme geliyor. Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti. Dilan Polat mahkeme kararı nedir? Polat ailesi davasında son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

DİLAN POLAT MAHKEME KARARI NEDİR?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.

12 KİŞİ TUTUKLANDI

Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

9 KİŞİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILMIŞTI

Soruşturma kapsamında dün adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Soruşturma kapsamında Cumartesi günü 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran ve tutuklanan şüpheli Ahmet Gün'ün kızları Beyzanur Gün ile Ceydanur Gün'ün serbest bırakılmalarına itiraz etti.

POLAT AİLESİ DAVASINDA SON DURUM NEDİR?

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmada, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 kişi için savcılık itirazda bulundu.

Kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz Cumartesi günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden olan Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Beyzanur Gün, Ceydanur Gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış diğer şüpheliler tutuklanmıştı. Mahkemenin adli kontrol şartıyla serbest bıraktığı 4 şüpheli için savcılık itiraz etti.