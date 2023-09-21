İş kadını Dilan Polat kimdir ve nereli olduğu merak ediliyor. Sosyal medya hesabından paylaşımları ve lüks yaşamıyla dikkat çeken Dilan Polat kimdir ve Dilan Polat kaç yaşında soruları gündeme geliyor. Peki, Dilan Polat kimdir? Dilan Polat kaç yaşında, nereli? Dilan Polat biyografisi!

İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlamış ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapmış olan Dilan Polat nereli ve kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Dilan Polat kimdir ve Dilan Polat kaç yaşında, nereli araştırılıyor. Dilan Polat ne iş yapıyor ve mesleği nedir merak ediliyor. Dilan Polat kimdir? Dilan Polat kaç yaşında, nereli? Dilan Polat biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

DİLAN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul'da devam eden Polat, evli ve iki çocuk annesidir.

İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlamış ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapmıştır. 2017'de Dilan Polat güzellik merkezlerinin kurucusu olarak bu alanda da sayısız başarıya ulaşıp, ismini duyurmayı başarmıştır. İş hayatındaki başarılarının yanı sıra Instagram'da binlerce takipçisi olan Dilan Polat sosyal medyada tanınırlığı ile de bilinmektedir.