Sosyal medya fenomeni ve iş kadını olan Dilan Polat kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Sosyal medya hesabından paylaşımlar sayesinde gündeme gelen Dilan Polat nereli, kaç yaşında ve kimdir sorularına yanıt aranıyor. Peki, Dilan Polat kimdir? Dilan Polat kaç yaşında, nereli? Dilan Polat biyografisi!

Dilan Polat kimdir ve Dilan Polat kaç yaşında, nereli olduğu gündeme geliyor. Dilan Polat biyografisi sevenleri tarafından araştırılıyor. Sosyal medya paylaşımları ve lüks yaşantısı ile dikkat çeken Dilan Polat kaç yaşında, kimdir sorularına yanıt aranıyor. Dilan Polat kimdir? Dilan Polat kaç yaşında, nereli? Dilan Polat biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

DİLAN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul'da devam eden Polat, evli ve iki çocuk annesidir.

İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlamış ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapmıştır. 2017'de Dilan Polat güzellik merkezlerinin kurucusu olarak bu alanda da sayısız başarıya ulaşıp, ismini duyurmayı başarmıştır. İş hayatındaki başarılarının yanı sıra Instagram'da binlerce takipçisi olan Dilan Polat sosyal medyada tanınırlığı ile de bilinmektedir.

DİLAN POLAT INSTAGRAM HESABI

Dilan Polat Instagram hesabı "dilanpolat" 5 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.