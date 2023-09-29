Ünlü isim Dilan Polat'ın Instagram hesabını neden kapattığı merak konusu oldu. Polat'ın sosyal medya hesabını neden kapattığına dair detaylar araştırılıyor. Peki, Dilan Polat İnstagram hesabını neden kapattı? İşte detaylar...

Son günlerde sıklıkla gündeme gelen Dilan Polat'ın İnstagram hesabı kapandı. Dilan Polat'ın İnstagram hesabını göremeyen kullanıcılar neden hesabını kapattığını araştırmaya başladı. Dilan Polat yeni İnstagram hesabı açacak mı merak konusu oldu. Peki, Dilan Polat İnstagram hesabını neden kapattı? Dilan Polat İnstagram hesabı nedir? Detaylar haberimizde...

DİLAN POLAT İNSTAGRAM HESABINI NEDEN KAPATTI?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Dilan Polat, son günlerde medyada çok sık yer aldı. Dilan Polat'ın İnstagram hikayelerini izlemek isteyen kullanıcılar, Dilan Polat hesabına ulaşamadılar. Dilan Polat, sosyal medya hesabını neden kapattığına dair henüz bir açıklama yapmadı. Takipçileri Dilan Polat tarafından gelecek açıklamayı merakla bekliyor.

