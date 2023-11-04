Salı günü gözaltına alınan Engin ve Dilan Polat'ın aralarında bulunduğu 18 kişi sabah erken saatlerinde adliyeye sevk edildi. Peki, Dilan Polat'ın son durumu ne? Dilan Polat mahkemeye çıktı mı, ne dedi? Dilan Polat ne ifade verdi?

Dilan Polat'ın son durumu ne? Dilan Polat mahkemeye çıktı mı, ne dedi? Dilan Polat ne ifade verdi?

Dilan Polat'ın son durumu ne? Sorusu, Dilan Polat'ın ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından gündeme geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri tarafından gözaltına alınan ve aralarında Dilan ve Engin Polat çiftinin de yer aldığı 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Kartal Adliyesi'ne sevk edildi. Peki, Dilan Polat'ın son durumu ne? Dilan Polat mahkemeye çıktı mı, ne dedi? Dilan Polat ne ifade verdi?

DİLAN POLAT'IN SON DURUMU NE?

Engin Polat ve Dilan Polat'ın sorgusu dün akşam 3.45'de tamamlandı. Yaklaşık 6 saat süren sorguda, Dilan Polat'a 26, Engin Polat'a da 40 sayfadan oluşan soru yöneltildi. CNN Türk'ten Merve Tokaz'ın ulaştığı bilgiye göre çift haklarındaki suç örgütü kurma, kara para aklama, vergi usul kanuna muhalefet ve resmi belgede sahtecilik iddiaları reddetti. Polat çifti sadece ticari faaliyet yaptıklarını ve vergilerini ödediklerini ifade ettiler. İfade işlemleri için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na sevk edilen Dilan Polat'ın savcılık ifadesine başlandı. İfadeler üç Cumhuriyet Savcısı tarafından alınıyor.

200 MİLYON LİRA PARA GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çitinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.