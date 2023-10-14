Bir süredir kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündemde olan ancak haklarındaki iddiaları yalanlayan Dilan Polat'ın mal varlıklarına el mi konuldu? Dilan Polat'ın mal varlıklarına neden el konuldu, sebebi ne?

Dilan Polat'ın mal varlıklarına el mi konuldu? Sorusu, gündeme gelen haberler nedeniyle merak edilmekte ve araştırılmakta. Bir süredir gündemde yer almakta olan haberler nedeniyle Dilan Polat'ın mal varlıkları araştırılıyor ve merak ediliyordu. Peki, Dilan Polat'ın mal varlıklarına el mi konuldu? Dilan Polat'ın mal varlıklarına neden el konuldu, sebebi ne? İşte Dilan Polat'ın mal varlıkları hakkındaki detaylar!

DİLAN POLAT'IN MAL VARLIKLARINA EL Mİ KONULDU?

Bir süredir kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla gündemde olan ancak haklarındaki iddiaları yalanlayan Dilan Polat ve Engin Polat'ın mal varlıklarına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında el koyma kararı verildi. Son günlerde iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen ve haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına el konuldu.

MASAK RAPORLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Haklarında yurt dışı çıkış yasağı da konulan çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti.