Dilan Polat'ın fenomen arkadaşı Nevra Bilem'e dolandırıcılık suçlaması! Birçok kişi şikayetçi oldu

Dilan Polat'a yakınlığı ve altınlara olan düşkünlüğüyle tanınan fenomen Nevra Bilem tarafından dolandırıldıklarını ileri süren birçok vatandaş suç duyurusunda bulundu. Bilem'in mobilya reklamı yaparak satılan ürünlerin parasını da akrabasının hesabına attırdığını söyleyen bir vatandaş "Bu şahıs sadece parasına bakıyor" dedi.

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı dahil olmak üzere birçok suçlamadan dolayı tutuklanan Engin ile Dilan Polat'ın ardından sosyal medya fenomenleri de gündeme gelmeye başladı. Dilan Polat'a yakınlığıyla tanınan fenomen Nevra Bilem de dolandırıcılık iddiasıyla gündeme geldi. Birçok kişinin Bilem hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

"BEDAVA TATİL DEDİ, DEVRE MÜLK SATMAYA ÇALIŞTILAR"

Show Haberde yer alan bilgilere göre, altınları çektiği videolar ve Gelin Evi yarışmasıyla tanınan fenomen Nevra Bilem'in 1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından çok sayıda kişiyi dolandırdığı hakka bu yüzden de hakkında suç duyuruları olduğu ileri sürüldü. Bilem tarafından dolandırıldığını söyleyen mağdur kadın, "Bir gün gene hikayesini gördüm. 'Bedava tatil için butona basıp numaranızı bırakabilirsiniz' yazıyordu. Ben de şansımı denemek istedim ve butona bastım. 15 gün sonra aradığımızda olayın içinde bedava tatilin olmadığını ve devre mülk satmak istediklerini gördük. Bu şahıs sadece parasına bakıyor" dedi.

"MOBİLYA REKLAMI YAPIP PARAYI KENDİ AKRABASININ HESABINA GÖNDERTİYOR"

Daha sonra Nevra Bilem'in yaptığı bir mobilya reklamını görerek şirketten sipariş veren kadın, ödenen paranın fenomenin bir akrabasının hesabına gönderildiğini fark etti. Yaşadığı mağduriyeti anlatan kadın, "Bir firma sizinle anlaşma yapıyorsa firmanın hesabına atılması lazım. Sen neden kaynının hesabına attırıyorsun bu parayı?" şeklinde konuştu.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kendisi gibi Nevra Bilem tarafından dolandırılan birçok kişinin olduğunu söyleyen mağdur kadın, yaşananlara itiraz ettiklerinde de fenomenin kendilerini engellediğini söyledi. Bilem tarafından dolandırıldıklarını iddia eden kişiler soluğu karakolda alarak şikayetçi oldu.