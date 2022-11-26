Son zamanlarda sosyal medya üzerinde gündeme gelen ve merak edilen isimlerden bir tanesi olan Engin Polat hakkında birçok detay merak ediliyor ve araştırılıyor. Merak edilen sorular arasında başlıca şunlar yer alıyor Dilan Polat'ın eşi Engin Polat kimdir? Ve Engin Polat kaç yaşında, mesleği ne? Soruları merak ediliyor. Peki, Dilan Polat'ın eşi Engin Polat kimdir? Engin Polat kaç yaşında, mesleği ne?

Eşi Dilan Polat ile yaptığı paylaşımlar ile gündemde yerini alan Dilan Polat'ın eşi Engin Polat kimdir? Sorusu sıklıkla arama motorları üzerinde araştırılıyor. Konuya ilişkin Engin Polat kaç yaşında, mesleği ne? Soruları merak ediliyor. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilen Dilan Polat'ın eşi Engin Polat kimdir? Sorusunu yanıtladık. Peki, Dilan Polat'ın eşi Engin Polat kimdir? Engin Polat kaç yaşında, mesleği ne?

DİLAN POLAT'IN EŞİ ENGİN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat 31 yaşındadır. İstanbul doğumludur. İlk çocukları olarak kızları Nilda Polat dünyaya geldi. Daha sonra Milan Efe adında ikinci çocukları dünyaya gelen Polat çiftinin kızı 10, oğlu ise 2 yaşındadır. Medikal işinde faaliyet göstermektedir. Polat çiftinin sosyal medyada yüz binlerce takipçisi bulunuyor.