Son günlerde haber kanallarında öne çıkan isimlerden biri, Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin mali soruşturması ile ilgili gündeme gelen Ahmet Gün'dür. Peki, Dilan Polat'ın avukatı Ahmet Gün kimdir, kaç yaşında, nereli? Dilan Polat'ın avukatı kim? İşte detaylar…

Polat çifti kara para aklama suçlamalarıyla gözaltına alınırken, Ahmet Gün de soruşturmanın odak noktasında bulunmaktadır. Peki, Dilan Polat'ın avukatı Ahmet Gün kimdir, kaç yaşında, nereli? Dilan Polat'ın avukatı kim? İşte detaylar…

DİLAN POLAT'IN AVUKATI AHMET GÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Dilan Polat'ın "Ahmet Abi" diye bahsettiği Ahmet Gün'ün kimliği ve mesleği merak konusu oldu. Dilan Polat ve Engin Polat'ın gözaltına alındığı sırada adı geçen Ahmet Gün hakkında daha fazla bilgi edinilmek isteniyor. Önceki dönemde Polat çifti, sosyal medya üzerindeki eleştirilere maruz kaldıklarını iddia ederek, "hukuk önünde hesaplaşacağız" şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. Polat çiftinin mali işlerini yöneten avukatlarından Ahmet Gün ve 28 aile üyesinin mal varlıklarına tedbir konulmuştu. Ahmet Gün, "Sulh Ceza Mahkemesi'nden aldığım bilgiye göre dosya ile ilgili birçok gelişme yaşandı" diyerek açıklamalarda bulunmuştu. Polat çiftinin avukatı Ahmet Gün, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olarak süreçle ilgili detayları paylaşmıştı.

DİLAN POLAT'IN AVUKATI KİM?

Kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurma ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında soruşturma başlatılan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin avukatlığını yapan Çağdaş Çelik, dosyadan çekildi. Polat çiftinin şu anda bilinen avukatı Ahmet Gün'dür.