Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu hakkıda detaylar araştırıyor. Sıla Doğu kimdir konusunu vatandaşlar yoğun bir şekilde merak ediyor. Peki, Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu kimdir?

Son günlerde gündemden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat'ın finans gelirleriyle ilgili iddialar gündemdeyken Dilan Polat'ın ablası da gündem oldu. Peki, iddiasıyla ilgili sular durulmuyor. Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu kimdir?

DİLAN POLAT'IN ABLASI SILA DOĞU KİMDİR?

Sıla Doğu, 6 Mayıs 1996 tarihinde Adana'da doğmuştur. Adanalı olan Sıla Doğu, 1,75 boyunda ve 53 kilo olan Doğu, boğa burcudur. Dilan Polat'ın kız kardeşi olan Sıla Doğu'nun Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi vardır. Sıla Doğu, güzellik uzmanı ve dijital medya içerik üreticisidir.

Doğu, 2015 yılında Dilan Polat ile birlikte İstanbul'da bir güzellik merkezi açtı. Bu merkez, kısa sürede ünlü isimlerin vazgeçilmez uğrak yeri haline geldi.