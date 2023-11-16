Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinin, fenomen arkadaşlarıyla 4 yıl önce çektirdiği fotoğraf gündem oldu. Karede yer alan fenomenlerin birçoğu güzellik merkezi açarak kısa sürede zengin oldu.

Dilan Polat'ın 4 yıl önce çektiği fotoğraf olay oldu! Karede yer alan herkes güzellik merkezi açıp zengin oldu

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Polat ailesinin bir çok üyesinin de aralarında bulunduğu toplamda 14 şüpheli, 5 Kasım günü suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, vergi usul kanununa muhalefet, mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme gibi suçlardan tutuklanarak İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderildi. Çiftin 2017 yılında fenomenlerle çektirdiği fotoğraf ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Karede yer alan fenomenlerin neredeyse hepsi güzellik merkezi açarak lüks bir hayata kavuştu.

KISA SÜREDE ZENGİN OLDULAR

Daha önce fenomenlerle sık sık bir araya gelen Dilan Polat'ın 2019 yılında çektiği bir kare dikkat çekti. Dilan- Engin Polat çiftinin yanı sıra, Merve Nur Akyüz, İleyda Topal, Tolunay Topal, Kenan Öztürk, Eylül Öztürk, Nez Demir, Yasemin Yiğit ve eşi Murat Yiğit de bulunuyor. Masada bulunan fenomenlerin hepsi belirle zamanlarda Dilan Polat'ta şube alarak çeşitli illerde güzellik merkezi açtı. Masadaki fenomenlerin Dubai ve Gürcistan'a giderek kısa süre içerisinde zengin olduğu ileri sürüldü.

DİLAN POLAT'TAN ŞUBE ALDILAR

Karede yer alan Merve Nur Akyüz ve Yavuz Selim Korkut çifti Dilan Polat'a ait, Karabük, Sakarya ve İstanbul'da Pendik şubesini işletiyor. Yasemin Yiğit ve eşi Murat Yiğit ise Dilan Polat'ın Bakırköy ve Kocaeli Gebze'deki şubelerini franchise yöntemiyle aldı. Eylül Öztürk ve Nez Demir ise kendi güzellik merkezlerini açtı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

TOPLANAN PARA ENGİN POLAT'IN ŞİRKETİNE YATIRILDI

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve Polat ailesinin bir çok üyesinin de aralarında bulunduğu toplamda 14 şüpheli, 5 Kasım günü suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, vergi usul kanununa muhalefet, mal varlığı değerlerinin meşru kaynağını gizlemek, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık etme gibi suçlardan tutuklanarak İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

1 MİLYON 800 BİN LİRA KAÇIRILIRKEN YAKALANDI

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti. Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANDI

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.