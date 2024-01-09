Dilan Polat hastanede mi, hangi hastanede ve Dilan Polat son durum nedir soruları merak ediliyor. Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan Dilan Polat'ın, Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıkarılıp hastanede kaldığı ortaya çıktı. Dilan Polat hastanede mi, hangi hastanede? Dilan Polat son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

DİLAN POLAT HASTANEDE Mİ, HANGİ HASTANEDE?

Kara para aklama suçundan 5 Kasım 2023 günü tutuklanan ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

11 gündür hastanede tedavi altında olan Polat'ın antidepresan ilaçlarının değiştirildiği öğrenildi. Dilan Polat'ın yeniden cezaevine sevk edilip edilmeyeceği merak konusu olurken söz konusu kararın doktorlar tarafından verileceği tahmin ediliyor.

DİLAN POLAT SON DURUM NEDİR?

Kanal D'nin özel haberine göre Dilan Polat'ın kaldığı Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun yönetimi durumu savcılığa bildirdi. Savcı da cezaevi doktorunun görüşüyle Dilan Polat'ı hastaneye sevk etme kararı aldı. Tutuklu fenomen 28 Aralık'ta, Bakırköy'deki Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Hastanede yapılan tetkikler sonucu doktorlar, Polat'ı hastaneye yatırmaya karar verdi. 11 gündür hastanede tedavi altında olan Polat'ın antidepresan ilaçları değiştirildi. Öte yandan Polat'ın çocukları da annelerini hastanede ziyaret etti. Hastanede tedavi gören Dilan Polat'ın yeniden cezaevine sevk edilip edilmeyeceği ise merak konusu oldu. Söz konusu sevk kararını ise önümüzdeki günlerde doktorların vereceği tahmin ediliyor.

Konuya ilişkin konuşan ünlü fenomenin avukatı Sevinç Horoz, "Kısa bir süre kadardır hastanede. Çocuklarıyla görüşme konusunda zaten cezaevi sürecinde de görüşmeler oluyordu, hastanede de görüşmeleri oldu. Yine en kısa zamanda aramızda olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT OLAYI NEDİR?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.