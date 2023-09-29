Son dönemde adından sıkça söz ettiren Dilan Polat'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Ünlü sanatçının hayranları, sosyal medya üzerinden 'Dilan Polat hasta mı?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Dilan Polat hasta mı? Dilan Polat ne ameliyatı oldu? İşte detaylar...

Dilan Polat hasta mı? Dilan Polat ne ameliyatı oldu?

Dilan Polat hasta mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Dilan Polat ne ameliyatı olacak merak konusu oldu. Peki, Dilan Polat hasta mı? Dilan Polat ne ameliyatı oldu? Detaylar haberimizde...

DİLAN POLAT İNSTAGRAM HESABI HACKLENDİ

5 milyondan fazla takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı gösterişli paylaşımlarla gündemden düşmeyen Dilan Polat, geçtiğimiz haftalarda eşinin kendisine uçak aldığı iddiasıyla konuşulmaya başlandı. Uçağı satın almadıklarını sadece kiraladıklarını söyleyen çift hakkında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı iddiası ortaya atıldı. Haklarındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayarak her türlü denetime açık olduklarını söyleyen çiftten Dilan Polat dün milyonlarca takipçisinin bulunduğu Instagram hesabı hacklendi.

DİLAN POLAT HASTA MI?

Dilan Polat'ın sağlık durumu merak konusu oldu. Eşi Engin Polat, sosyal medya hesabından Dilan Polat'ın sağlık durumu hakkında, "Kan değerleri düşmediği için bir süre hastanede takip edilmesi gerekecek" ifadelerini kullandı.