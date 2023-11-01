Kara para aklama iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat eşi Engin Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkındaki araştırmalar internet üzerinde devam etmekte. Peki, Dilan Polat hapse mi girdi? Dilan Polat ve Engin Polat yakalandı mı?

Dilan Polat hapse mi girdi? Dilan Polat ve Engin Polat yakalandı mı?

Dilan Polat hapse mi girdi? Sorusu, gündeme gelen haberlerin ardından merak edilmekte ve araştırılmakta. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Peki, Dilan Polat hapse mi girdi? Dilan Polat ve Engin Polat yakalandı mı?

DİLAN POLAT HAPSE Mİ GİRDİ?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi. Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.