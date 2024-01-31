Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gündemde yer almaktadır. Sosyal medyanın önemli figürlerinden biri olan ve yaklaşık 7 milyon takipçisi bulunan Dilan Polat, Instagram hesabından yaptığı bir hikaye paylaşımı ile dikkat çekti. Bu gelişme üzerine Dilan Polat'ın hapisten çıkıp çıkmadığı merak konusu oldu. Dilan Polat hapisten çıktı mı? Dilan Polat nerede? Detaylar haberimizde...

DİLAN POLAT NEREDE?

Polat'ın 15 Aralık 2023'te hastalık gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi tarafından verilen sağlık kurulu raporuna istinaden, 29 Aralık 2023'te Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine sevk edildiğine işaret edilen açıklamada, muayene sonucunda Dilan Polat'ın aynı gün hastaneye yatırıldığı ve tedavisinin tamamlanması üzerine dün taburcu edilerek ceza infaz kurumuna alındığı kaydedilmişti.

NE OLMUŞTU?

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 11 gün süren tedavi sürecinin ardından Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden taburcu edilen ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat, önceki gün yeniden cezaevine gönderildi. Polat'ın yılbaşını ailesiyle geçirme ve kendisine ayrıcalık tanıma iddialarının gerçek dışı olduğu belirtildi. Kara para aklama suçundan tutuklu bulunan ünlü sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın, 29 Aralık'ta Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği ve 11 gündür hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.