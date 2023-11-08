Dilan Polat mahkeme kararı nedir ve Polat ailesi davasında son durum nedir merak ediliyor. Dilan Polat hapiste mi? Sorusu da konu hakkında en çok merak edilenler arasında yer almakta. Peki, Dilan Polat hapiste mi? Dilan Polat karakolda mı, cezaevinde mi? Dilan Polat'ın son durumu ne?

Dilan Polat hapiste mi? Dilan Polat karakolda mı, cezaevinde mi? Dilan Polat'ın son durumu ne?avasında Son Durum Ne?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı. Peki, Dilan Polat hapiste mi? Dilan Polat karakolda mı, cezaevinde mi? Dilan Polat'ın son durumu ne?

DİLAN POLAT HAPİSTE Mİ?

Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

POLAT AİLESİ DAVASINDA SON DURUM NEDİR?

Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturmada, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 kişi için savcılık itirazda bulundu.

Kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz Cumartesi günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden olan Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Beyzanur Gün, Ceydanur Gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış diğer şüpheliler tutuklanmıştı. Mahkemenin adli kontrol şartıyla serbest bıraktığı 4 şüpheli için savcılık itiraz etti.