Dilan Polat gözaltındayken hesabından paylaşım yapan kişi asistanı çıktı

Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltındayken Dilan Polat'ın hesabından yapılan paylaşımlar, emniyeti harekete geçirdi. Yapılan incelemeler sonucu, hesabı Dilan Polat'ın kadın asistanının kullandığı belirlendi.

Haftalardır kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat, önceki gün soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Dilan Polat gözaltındayken hesabından yapılan paylaşımlar emniyeti harekete geçirdi. Polat'ın hesabını kullanan kişinin asistanı olduğu öğrenildi.

KADIN ASİSTANI YAPMIŞ

Kanal D Ana Haber'de yer alan bilgilere göre, Dilan Polat gözaltına alınırken X hesabından da hakkındaki iddialara cevap veren paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar sonrası harekete geçen emniyet güçleri, hesabı kimin kullandığını tespit etti. Yapılan incelemelerde hesaptan paylaşım yapan kişinin Dilan Polat'ın kadın asistanı olduğu ortaya çıktı.