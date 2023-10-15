Haklarındaki iddialardan dolayı mal varlıklarına el konulan Dilan Polat ve Engin Polat'ın yıllar önce çektiği videolar ile estetiksiz halleri görenleri şaşkına çevirdi. Peki, Dilan Polat estetiksiz hali! Dilan Polat estetikli mi? Dilan Polat ve Engin Polat'ta estetik var mı?

Dilan Polat estetiksiz hali birçok kişi tarafından merak edilmekte ve araştırılmakta. Vergi kaçakçılığı ile kara para aklama iddiasıyla gündeme gelen Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin mal varlığına el konularak yurt dışı çıkış yasağı getirildi. İddialarla gündemden düşmeyen Dilan Polat'ın estetiksiz hali de yeniden gündem oldu. Peki, Dilan Polat estetiksiz hali! Dilan Polat estetikli mi? Dilan Polat ve Engin Polat'ta estetik var mı?

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT'TA ESTETİK VAR MI?

Dilan Polat'ın 2018 yılında eşi, kayınvalidesi ve kayınpederiyle dans ederek çektiği video sosyal medyanın gündemine düştü. Öte yandan Polat'ın estetiksiz hali de çok konuşuldu. Burnu ve dudağı başta olmak üzere yüzünden dolgu işlemleri bulunan Polat için "Eski halinden eser yok" ve "Parayla kendini baştan yaratmış" yorumları yapıldı. Öte yandan Engin Polat'ın da estetiksiz ve zayıf halini görenler tanımakta güçlük çekti.

DİLAN POLAT ESTETİKSİZ HALİ