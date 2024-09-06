Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi!

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davada tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat ve Ahmet Gün hakkında tahliye kararı verildi. Eşinin tahliyesi edilmesinin ardından sosyal medya hesabında paylaşım yapan Dilan Polat, büyük tepki topladı.

DİLAN POLAT EŞİNİN TAHLİYESİ SONRASI NE PAYLAŞTI?

Engin Polat'ın tahliye kararı sonrasında Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi.

ENGİN POLAT TAHLİYE Mİ EDİLDİ?

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 şüphelinin yargılandığı davada tutuklu sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat ve Ahmet Gün hakkında tahliye kararı verildi.